Torino. Fermato per furto di telefonino viene indagato per resistenza e violazione delle leggi sull'immigrazione (Di martedì 11 agosto 2020) Lunedì sera, una pattuglia della Polizia Municipale impegnata in un intervento in via Aosta, è stata avvicinata da una persona che ha denunciato di aver subìto il furto del proprio cellulare. L'uomo, un cinquantottenne originario del Sudan, ha riferito che il telefonino gli era stato sottratto da pochi minuti in via Bologna e ha fornito agli agenti una sommaria descrizione del ladro. Nel giro di pochi minuti un uomo che corrispondeva alla descrizione è stato intercettato proprio in via Bologna ed è stato riconosciuto dal derubato come l'autore del furto, seppur non più in possesso della refurtiva. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto solo alcune palline di plastica contenenti pezzi di carta. L'uomo, nato in Ghana nel 1982, è stato condotto al Comando

