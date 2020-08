Tmw - Il Napoli pianifica il futuro: Lozano è sul mercato, ADL fa il prezzo (Di martedì 11 agosto 2020) Giornata fondamentale per il mercato del Napoli, col summit andato in scena ieri a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : TMW - Il Napoli pianifica il futuro: Lozano è sul mercato. Il centrale dipende da Koulibaly - TMW_radio : ??? #Maracanà Mauro #Bergonzi ??? «#Inter? Applicato alla perfezione l'utilizzo del Var. Dopo i grandi errori con… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Giordano: 'Gattuso vuole garanzie tecniche per fare una stagione da Napoli, per lottare in campionato e in… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Giordano: 'Gattuso vuole garanzie tecniche per fare una stagione da Napoli, per lottare in campionato e in… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW RADIO - Giordano: 'Gattuso vuole garanzie tecniche per fare una stagione da Napoli, per lottare in campionato e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tmw Napoli TMW - Il Napoli pianifica il futuro: Lozano è sul mercato. Il centrale dipende da Koulibaly TUTTO mercato WEB Tmw - Il Napoli pianifica il futuro: Lozano è sul mercato, ADL fa il prezzo

Giornata fondamentale per il mercato del Napoli, col summit andato in scena ieri a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Sul tavolo il rinnovo dell'allenatore ma anche ...

TMW - Koulibaly è sul mercato, il Napoli ha fissato il prezzo. Le ultime su Allan e Reguillon

Il Napoli, dopo avere acquistato Victor Osimhen dal Lille, farà altre operazioni sia in entrata che in uscita sul calciomercato. Hirving Lozano, arrivato con un quinquennale a poco meno di 40 milioni ...

Giornata fondamentale per il mercato del Napoli, col summit andato in scena ieri a Capri tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Sul tavolo il rinnovo dell'allenatore ma anche ...Il Napoli, dopo avere acquistato Victor Osimhen dal Lille, farà altre operazioni sia in entrata che in uscita sul calciomercato. Hirving Lozano, arrivato con un quinquennale a poco meno di 40 milioni ...