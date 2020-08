Thailandia, studenti in piazza contro governo e monarchia (Di martedì 11 agosto 2020) Non è proprio piaciuta al premier tailandese, generale Prayuth Chan-ocha, la manifestazione di alcune migliaia di studenti che lunedì son scesi in piazza come avviene ormai da mesi in modo ricorrente. Ma la manifestazione non gli è piaciuta non solo perché mette in discussione il suo governo, considerato una sorta di esecutivo golpista-istituzionale – ma perché, ha detto ieri, «se è loro diritto protestare, questa volta sono andati troppo in là». Il troppo in là riguarda il ruolo della monarchia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Non è proprio piaciuta al premier tailandese, generale Prayuth Chan-ocha, la manifestazione di alcune migliaia di studenti che lunedì son scesi in piazza come avviene ormai da mesi in modo ricorrente.

Thailandia: il premier Prayuth preoccupato dagli studenti che chiedono riforma della monarchia

Bangkok, 11 ago 10:48 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, si è detto questa mattina preoccupato dalle continue proteste degli studenti, che ieri – riversatisi in ...

