Testimonianze discordanti, situazione oscura e ricerche difficili: “Dobbiamo trovare Gioele, altre ipotesi dopo l’autopsia sul corpo di Viviana” (Di martedì 11 agosto 2020) E’ una corsa contro il tempo per decine di persone impegnate nelle ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio della dj Viviana Parisi, entrambi spariti lunedì scorso. Il corpo della madre è stato rinvenuto sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina), ma del bimbo ancora nessuna traccia. “Il trascorrere delle ore mette pressione e la ricerca diventa sempre più complicata, ma dobbiamo restare ottimisti per forza, dobbiamo trovare il piccolo Gioele“, ha dichiarato il maresciallo Nicola Zarbo, istruttore cinofilo del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (Enna). “Purtroppo, quando abbiamo trovato la mamma le speranze per lei sono finite ma per il bambino no, dobbiamo continuare a cercarlo, giorno e notte – dice il ... Leggi su meteoweb.eu

