"Testato su mia figlia, trovato il vaccino al coronavirus". L'annuncio di Putin in persona scuote il mondo (Di martedì 11 agosto 2020) L'annuncio di Vladimir Putin, in persona, scuote il mondo: "La Russia ha trovato il vaccino contro il coroanvirus", assicura. Le parole dello zar vengono rilanciate dall'agenzia russa Ria Novosti, una sorta di agenzia governativa, che spiega come il vaccino contro il Sars-CoV-2 sarebbe stato sviluppato dall'istituto Gamaleya. Dunque, le parole del presidente: "Per quanto ne so questa mattina è stato registrato il primo vaccino contro il coronavirus nel mondo. So che è efficace, che crea una immunità stabile e ha superato tutti i controlli necessari". Dunque la conferma del ministro della Salute, Mikhail Murashko, secondo cui il vaccino avrebbe sviluppato in tutti i ... Leggi su liberoquotidiano

