Terremoto a Cosenza, scossa di magnitudo 3.7: l'epicentro (Di martedì 11 agosto 2020) Alcune ore fa, in provincia di Cosenza, è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7: l'epicentro ad Aprigliano Alle ore 3:36 di stamane è stato registrato un Terremoto di magnitudo 3.7 nella provincia di Cosenza (Calabria), ad 8 chilometri da Aprigliano. La profondità del sisma è stata di 17 chilometri.

