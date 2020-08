Tennis, Osaka si confida su Twitter: “Se giocassi il doppio chiederei scusa tutto il tempo” (Di martedì 11 agosto 2020) Come ormai appurato negli anni, la timidezza è una delle caratteristiche principali di Naomi Osaka, che nonostante i successi e la fama conquistati nel circuito Wta a tal punto da essere una delle sportive più pagate, non è cambiata minimamente. L’ultimo post sul suo profilo Twitter testimonia quest’aspetto della personalità della Tennista giapponese, che ha scritto: “Nel mio piccolo vorrei iniziare a giocare il doppio misto, ma sono così scarsa in doppio che passerei tutto il tempo a chiedere scusa e a sentirmi in imbarazzo“. I lowkey want to start playing mixed doubles but I’m so bad at doubles I would just say, “sorry 😅😢” and embarrass myself the entire time ... Leggi su sportface

Salgono anche Cocciaretto ed Errani grazie ai risultati di Palermo ROMA (ITALPRESS) - Grazie alla semifinale in terra al "Palermo Ladies Open", Camila Giorgi conferma la leadership tricolore: nella cl ...

Grazie alla semifinale in terra al "Palermo Ladies Open", Camila Giorgi conferma la leadership tricolore: nella classifica pubblicata stamane dalla Wta - la prima dopo 5 mesi di stop del circuito a ca ...

Salgono anche Cocciaretto ed Errani grazie ai risultati di Palermo ROMA (ITALPRESS) - Grazie alla semifinale in terra al "Palermo Ladies Open", Camila Giorgi conferma la leadership tricolore: nella cl ...Grazie alla semifinale in terra al "Palermo Ladies Open", Camila Giorgi conferma la leadership tricolore: nella classifica pubblicata stamane dalla Wta - la prima dopo 5 mesi di stop del circuito a ca ...