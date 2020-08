Tennis, Internazionali Roma 2020: nuovo DPCM elimina quarantena all’arrivo in Italia (Di martedì 11 agosto 2020) Buone notizie per gli Internazionali di Roma 2020. Il Governo Italiano, nel DPCM del 7 agosto, ha modificato la norma che prevedeva la quarantena obbligatoria per gli atleti provenienti dall’estero che volessero competere in un torneo Italiano. Infatti, è stato ufficializzato un protocollo in cui l’obbligo di quarantena viene sostituito dal tampone, che dev’essere effettuato non più di 48 ore prima dell’arrivo in Italia. “Al fine di consentire – recita l’articolo 1 – il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e Internazionali organizzate sul territorio Italiano …, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici ... Leggi su sportface

