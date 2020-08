Temptation Island, Ciavy e Valeria c’è il ritorno? Cosa è successo (Di martedì 11 agosto 2020) Sono probabilmente la coppia che più ha appassionato nell’ultima edizione di Temptation Island, Ciavy e Valeria sono usciti dal reality dei sentimenti separati e questo a causa del verificarsi d’alcuni eventi all’interno dei due villaggi. I due ufficialmente sono single anche se non hanno negato che finita l’esperienza a Temptation hanno provato a chiarirsi. In queste ore sono emersi alcuni indizi che proverebbero un riavvicinamento della coppia, i due hanno postato sui social alcuni scatti in uno shooting fotografico fatto nei pressi di uno stabilimento balneare di una località vicino a Roma. Stesso luogo, stesso fotografo il che conferma che Ciavy e Valeria si sono trovati insieme e probabilmente hanno trascorso molte ore ... Leggi su quotidianpost

