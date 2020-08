Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Rosalie va a vivere da Michael, sarà (di nuovo) amore? (Di martedì 11 agosto 2020) A Tempesta d’amore tutto è possibile, a partire dai ritorni di personaggi storici. Eppure la notizia del rientro in scena di Rosalie Engel (Natalie Alison) come parte integrante del cast fisso ha spiazzato tutti. il motivo?Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 12 agosto 2020Sono passati ben cinque anni dall’ultima volta che questo personaggio è comparso al Fürstenhof. Non per questo, però, la donna è stata dimenticata, specialmente da Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni: la storia di Rosalie Engel Andre, ... Leggi su tvsoap

