Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: l’autopsia su Romy, arrivano i risultati (Di martedì 11 agosto 2020) Il momento della verità è arrivato… o forse no? A mesi di distanza dalla drammatica scomparsa di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà finalmente l’esito dell’autopsia effettuata sul corso della ragazza. Ma non sarà quello aspettato…Leggi anche: Il paradiso delle signore anticipazioni: ADELAIDE tornerà senza ACHILLE e…Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael capisce che Romy è stata avvelenata Michael sulla tomba di Romy, Tempesta d’amore © ... Leggi su tvsoap

Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 16 al 22 agosto 2020: com’è morta Romy? - zazoomblog : TEMPESTA D’AMORE anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 agosto 2020 - #TEMPESTA #D’AMORE #anticipazioni - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni tedesche: Robert due donne in guerra per il suo cuore! - #Tempesta #d’amore… - zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni tedesche: Robert due donne in guerra per il suo cuore! - #Tempesta #d’amore… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dal 10 al 14 agosto 2020 *KlausMary* #sturmderliebe #tempest… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it