Tempesta d’Amore anticipazioni 11 agosto: Annabelle e Paul a letto insieme? (Di martedì 11 agosto 2020) Trama e anticipazioni Tempesta d’Amore oggi: Paul accetta l’invito di Annabelle e così i due escono a cena insieme. La donna è convinta che il fisioterapista cederà alle sue provocazioni e finirà con il cadere tra le sue braccia.. La meschina mossa di Annabelle Annabelle vuole conquistare a tutti i costi Paul per essere sicura che il suo segreto sulla morte della povera moglie del giovane nonArticolo completo: Tempesta d’Amore anticipazioni 11 agosto: Annabelle e Paul a letto insieme? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

