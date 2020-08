Tartaruga Caretta caretta, quest’anno in Campania individuati 25 nidi (160 in tutt’Italia): un record (Di martedì 11 agosto 2020) “Siamo molto orgogliosi del grande lavoro che i nostri volontari e le Guardie Zoofile Enpa stanno portando avanti per tutelare tartarughe e cetacei. Quest’anno sono stati già raggiunti risultati eccezionali. Secondo gli ultimi dati di Tartapedia, sono 160 i nidi deposti negli ultimi due mesi nelle spiagge italiane. Solo in Campania, dove la nostra Sezione di Salerno con i suoi volontari lavora 24 su 24 in supporto ai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per individuare e proteggere i nidi di caretta caretta, sono stati trovati e tutelati 25 nidi, un vero record per la Regione! È il segno di una nuova sensibilità che finalmente si sta radicando tra le tante persone che popolano le ... Leggi su ildenaro

