Tamponamento sulla Caianello: scontro tra auto, un ferito (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo incidente sulla Telese-Caianello, poco prima dell’uscita Ponte (direzione Caianello) all’altezza del viadotto Pica. Tre le auto coinvolte, una Volkswagen Touran, una Alfa Romeo 156 station wagon ed una Land Rover Freelander. Sul posto sono arrivati prontamente l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per liberare al più presto la strada e coordinare le operazioni di traffico, rimasto bloccato per entrambi i sensi di marcia. Un ferito trasportato presso il “San Pio” in codice rosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

CorriereCitta : Carambola sulla Pontina: tamponamento tra 4 auto, traffico deviato (FOTO) - ekuonews : Altro tamponamento sulla Teramo-Mare: traffico in tilt per diverso tempo - Trmtv : Puglia, incidenti: tamponamento sulla SS16 all’altezza di Monopoli - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Grave incidente sulla A23 Udine-Tarvisio: un tamponamento che ha coinvolto tre auto e una moto. #IoSeguoTgr - TgrRaiFVG : Grave incidente sulla A23 Udine-Tarvisio: un tamponamento che ha coinvolto tre auto e una moto. #IoSeguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponamento sulla Incidente sull'A4, maxi schianto tra tir: uno "attraversa" il news jersey, autostrada chiusa MilanoToday.it Vestiti macchiati di candeggina: ecco il modo per recuperarli

E quando si parla di pasticci quale più grande delle gigantesche macchie di candeggina che pensiamo irrecuperabili? Ma la soluzione c’è ed è anche fai-da-te. Mischiando capi bianchi e colorati sappiam ...

Elena Morali super gelosa di Luigi Favoloso: “A tutte le morte di c****!”

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso è stata al centro di un lungo e appassionante racconto a metà tra la cronaca rosa e il trash che si è svolto in massima parte nei salotti televisivi ...

E quando si parla di pasticci quale più grande delle gigantesche macchie di candeggina che pensiamo irrecuperabili? Ma la soluzione c’è ed è anche fai-da-te. Mischiando capi bianchi e colorati sappiam ...La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso è stata al centro di un lungo e appassionante racconto a metà tra la cronaca rosa e il trash che si è svolto in massima parte nei salotti televisivi ...