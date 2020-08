Taglio dei parlamentari? Anche sì (Di martedì 11 agosto 2020) Tra poco più di un mese, nello stesso giorno in cui si voterà per i candidati governatori di Puglia, Campania, Marche, Liguria, Veneto e Toscana, gli elettori italiani, come sapete, dovranno decidere se confermare o meno la riforma approvata in via definitiva dalle Camere lo scorso 8 ottobre, che ha Leggi su ilfoglio

Mov5Stelle : Il 20 e 21 settembre andiamo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parl… - ManlioDS : Volete che facciano #FuoriINomi dei 5 (dis)onorevoli del #bonus #600euro? Vi capisco. Anche io. Allora appassionate… - sandrogozi : Voto NO al referendum sul taglio dei parlamentari perché voglio dire NO a populisti e demagoghi. Lo dichiaro propri… - anna_sabattini : RT @sebmes: La fretta con cui Di Maio ha cavalcato la vicenda dei furbetti dei 600 euro per fare campagna per il taglio dei parlamentari co… - the_emaz : RT @CarloCalenda: Una cosa che non comprendo è il corteggiamento di Sala e Bonaccini ai 5S. I pellegrinaggi a casa di Grillo o il supporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei Un taglio sì, ma non così: perché votare no al taglio dei parlamentari L'HuffPost BONACCINI E IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI … di Sergio Pizzolante

Al netto di 5 miserabili piccoli uomini che hanno intascato i seicento euro per le partite Iva, sento il bisogno di spiegare perché è necessario votare no al referendum per il taglio dei parlamentari.

Elezioni al tempo del Covid: come andremo a votare a settembre

A settembre si tornerà a votare per le elezioni regionali e comunali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e garantire al tempo stesso il r ...

Al netto di 5 miserabili piccoli uomini che hanno intascato i seicento euro per le partite Iva, sento il bisogno di spiegare perché è necessario votare no al referendum per il taglio dei parlamentari.A settembre si tornerà a votare per le elezioni regionali e comunali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e garantire al tempo stesso il r ...