Svetlana Tikhanovskaya è fuggita in Lituania (Di martedì 11 agosto 2020) Lunedì, la principale rivale del presidente dittatore bielorusso era scomparsa per alcune ore: «È al sicuro qui». Leggi su media.tio.ch

Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - FerdinandoC : Svetlana Tikhanovskaya, la donna che ha sfidato Lukashenko e che si trova ora in Lituania, è stata una delle bambin… - massimo_san : RT @Open_gol: Scontri in Bielorussia dopo il voto, Svetlana Tikhanovskaya fugge in Lituania - FrancescoRigh10 : RT @jacopo_iacoboni: Svetlana #Tikhanovskaya è al sicuro. È in Lituania. - OublietteMag : RT @Open_gol: Scontri in Bielorussia dopo il voto, Svetlana Tikhanovskaya fugge in Lituania -