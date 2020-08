Supryaga verso la Serie A: sfida tra Bologna e Atalanta. Il costo (Di martedì 11 agosto 2020) Bologna e Atalanta si sfidano sul mercato per Supryaga: il classe 2000 della Dinamo Kiev costa 10 milioni di euro È corsa a due tra Bologna e Atalanta per Vladyslav Supryaga, attaccante ucraino classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev. Come riportato da Sky Sport, il costo del giovane calciatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Bologna, "linea verde" per l'Europa

Uno può domandarsi a questo punto: ma Saputo non aveva ordinato a Claudio Fenucci e ai responsabili dell’area tecnica di non fare investimenti in questa sessione di mercato? Per certi versi è così, ma ...

