Superbonus 110% per familiari e conviventi. I chiarimenti dell’Agenzia Entrate (Di martedì 11 agosto 2020) Superbonus 110% per familiari e conviventi. I chiarimenti dell’Agenzia Entrate L’Agenzia delle Entrate pubblica una circolare con cui chiarisce alcuni aspetti del Superbonus 110%. All’incentivo possono accedere anche familiari e conviventi del proprietario dell’immobile? Può accedervi il futuro proprietario dell’immobile per cui si richiede? Superbonus 110%: familiari, conviventi e futuri acquirenti Con la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che possono accedere al Superbonus 110% anche i ... Leggi su termometropolitico

