Sui treni siciliani si viaggia ‘tutti insieme appassionatamente’ (Di martedì 11 agosto 2020) Ore 19.18. A bordo del treno regionale 26592 di trenitalia, sale una nostra fedele lettrice. Attorno a lei il caos, alla faccia del distanziamento sociale. Siamo in seconda classe, quindi il biglietto acquistato non dà diritto a un posto a sedere riservato e ciò che vede davanti ai suoi occhi lo conferma. In pochi minuti, nelle successive fermate, quel vagone si riempie: gente ammassata, persone nei corridoi e altre che non trovando posto si assembrano vicino agli snodi e alle porte. Sembra la metropolitana di Roma (o Milano) nell’ora di punta. Questa è la situazione dei treni in Sicilia, con questo che è un episodio simbolo dato che nelle ultime settimane sono arrivate segnalazioni simili da tutto il Paese. LEGGI ANCHE > Perché la Lega attacca il governo per la nave-quarantena in Calabria se a chiederla ... Leggi su giornalettismo

NicolaPorro : Hanno creato il caos sui #treni, sulle #autostrade e ora mirano agli #aerei. Il #Governo che ci ha tenuti ai domici… - NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - AMorelliMilano : I pasticci sui distanziamenti, la rissa tra ministri e la retromarcia. Compagnie costrette a cancellare i #treni e… - faeryukhei : RT @photofyoo: una youtuber spiega che in corea sono stati fatti sulle metro o sui treni vagoni solo per donne, per tutelarle dalle molest… - ninisabear : RT @photofyoo: una youtuber spiega che in corea sono stati fatti sulle metro o sui treni vagoni solo per donne, per tutelarle dalle molest… -