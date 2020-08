Stretto di Messina, il progetto del tunnel presentato alla Camera nel 2019. Ecco come funziona (Di martedì 11 agosto 2020) Il 4 luglio del 2019, alla Camera dei Deputati, in occasione del convegno “Le macroregioni europee del Mediterraneo e l’area dello Stretto”, è stata presentata una relazione dettagliata sull’attraversamento dello Stretto, analizzando le ipotesi in campo. Una tra le più suggestive, è quella del ponte galleggiante sommerso, sviluppata in Norvegia, paese all’avanguardia nella progettazione di soluzioni viarie in ambiente marino. “Arianna Minoretti, ingegnere capo del Dipartimento Statale di Ponti dell’amministrazione pubblica dei trasporti norvegese (Statens vegvesen – Norvegian Public Roads Administration) in qualità di responsabile del progetto Ponte d’Archimede ha presentato con successo ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Ponte Stretto Messina, Conte: 'Penso a un tunnel sottomarino'. VIDEO - insopportabile : Conte 'No al ponte sullo Stretto di Messina. Penso a un tunnel sottomarino' Facciamo una rotatoria e arriviamo anche in Sardegna, dai. - Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte parla del #ponte sullo #Stretto di #Messina: 'Valuteremo a tempo debito. Stiamo pensando… - Tatiana43806552 : RT @GeMa7799: A cosa servirebbe un tunnel sottomarino nella stretto di Messina, a trasportare più comodamente i clandestini sulla terra fer… - sdavite110 : Ho letto @JoleSantelli su proposta per lo stretto di Messina, mi convinco che da lì coinvolgendo @SPatuanelli… -