Stati Uniti, Trump assume quattro consulenti per battere Biden (Di martedì 11 agosto 2020) Trump ha creato un super gruppo di consulenti allo scopo di battere Joe Biden nei confronti televisivi. Tra questi c’è anche l’ex governatore del New Jersey Chris Christie. L’agenzia Axios riporta che due settimane fa, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha organizzato un incontro riservato con alcuni suoi fedelissimi per impostare una strategia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Coronavirus nel mondo: 20 milioni di contagiati, un quarto negli Stati Uniti [aggiornamento delle 03:49] - Agenzia_Italia : Negli Stati Uniti una persona su tre non riesce a pagare l'affitto - Corriere : Coronavirus nel mondo: 20 milioni di contagiati, un quarto negli USA - DSGA2019 : RT @carmelo_lipari: Negli Stati Uniti esiste una città che si chiama Youloveme. #sapevatelo - IAmNobody2You : Chi è Andrew Yang, l’uomo che vuole portare il reddito di cittadinanza negli Usa -