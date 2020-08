Squilibri psicologici per adulti e bambini dopo il lockdown (Di martedì 11 agosto 2020) Benché non si fosse ancora verificata una pandemia nel nuovo millennio, coloro che si occupano professionalmente della salute mentale avevano già ampiamente intuito che sarebbe state forti le ripercussioni. dopo lo shock di sapere che era entrato in circolazione un nemico invisibile quanto misterioso, per il quale neanche la scienza più avanzata sapeva dare totali certezze, il fatto di navigare a vista ha causato in molte persone forte ansia e stress per l’incertezza del domani e del contagio. I soggetti più forti psicologicamente hanno retto passando alla prudenza, ma tanti altri sono stati sopraffatti da disturbi d’ansia, insonnia, irritabilità, paranoie fino a gravi sintomi somatici che li accompagnano anche dopo il lockdown. Gli psicologi e psichiatri si aspettavano già il ... Leggi su laprimapagina

