SpongeBob Squarepants: in arrivo uno spinoff con protagonista Patrick (Di martedì 11 agosto 2020) SpongeBob Squarepants darà vita a uno spinoff completamente dedicato a Patrick, il migliore amico del protagonista. SpongeBob Square Pants avrà uno spinoff intitolato The Patrick Star Show e destinato agli schermi di Nickelodeon. L'emittente ha infatti annunciato il progetto legato al personaggio doppiato nella versione originale da Bill Fagerbakke. The Patrick Star Show sarà composto da tredici puntate e sarà dedicato al migliore amico di SpongeBob, Patrick, che verrà mostrato mentre conduce un talk show. Il lavoro dei doppiatori sembra sia già iniziato e nel cast dovrebbero esserci molti ritorni e il debutto di alcuni attori che interpreteranno la famiglia di ... Leggi su movieplayer

