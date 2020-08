Spettacolo in spiaggia, nido di tartarughe Caretta Caretta a Baratti (Di martedì 11 agosto 2020) Una tartaruga marina Caretta Caretta ha nidificato la notte scorsa sulla spiaggia di Baratti , l'arenile che si affaccia sull'omonimo golfo sotto Populonia, nel comune di Piombino. Dopo la ... Leggi su lanazione

Piombino, 11 agosto 2020 - Una tartaruga marina Caretta caretta ha nidificato la notte scorsa sulla spiaggia di Baratti, l'arenile che si affaccia sull'omonimo golfo sotto Populonia, nel comune di Pio ...

