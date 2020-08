Spazio: Inaf-Asi, su Cerere c'era un oceano di acqua salmastra (3) (Di martedì 11 agosto 2020) (Adnkronos) - "Grazie alle misure di Vir e alla capacità di analisi ed interpretazione dei dati del team dello strumento, è stato possibile identificare la presenza di cloruro di sodio idrato - afferma Eleonora Ammannito, ricercatrice Agenzia Spaziale Italiana e seconda autrice della pubblicazione - in aggiunta agli elementi già identificati in precedenza come il carbonato di sodio e il cloruro di ammonio". "Analizzando la distribuzione di tali composti nella regione delle faculae, e come questi si localizzano rispetto alle strutture geologiche della zona, -spiega Ammannito- è stato possibile capire che non si sono formati tutti insieme in un unico sporadico evento, sono piuttosto il risultato di un processo lungo e complesso che potrebbe essere ancora in corso". Ammannito rimarca che "alla luce di questi nuovi risultati, Cerere si conferma ... Leggi su iltempo

