Spaventoso incendio sull’Aurelia: strada chiusa al traffico, fiamme anche al campo rom (Di martedì 11 agosto 2020) E’ stata chiusa via Aurelia a causa del grosso incendio divampato intorno alle ore 14:00. A prendere fuoco sterpaglie, ma l’incendio si è propagato e sta interessando anche un Vivaio presente in zona. Sul posto 4 squadre dei Vigili del Fuoco di Roma con due autobotti, la squadra boschiva di Fiumicino e il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento). Per spegnere le fiamme sono presenti anche gli elicotteri della Regione per i lanci d’acqua e diverse squadre della Protezione civile. Al momento stanno continuando con molte difficoltà le operazioni di spegnimento di sterpaglie su Via Aurelia. Le fiamme stanno interessando anche il campo nomadi di Via della Monachina. strada ... Leggi su ilcorrieredellacitta

