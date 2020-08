Spari fuori la Casa Bianca, Trump lascia la conferenza stampa (Di martedì 11 agosto 2020) Spari durante alla Casa Bianca durante la conferenza stampa di Donald Trump: il presidente Usa lascia il “podio” tra attimi di panico. Continua il periodo nero di Donald Trump. Questa volta, però, non è lui il diretto protagonista. O meglio: al centro della vicenda non ci sono delle sue scottanti o provocanti dichiarazioni. L’argomento è sempre il coronavirus, ma lo scenario è totalmente diverso: Spari d’arma da fuoco. Il presidente Usa stava per cominciare la sua “consueta” conferenza stampa sugli aggiornamenti del Covid-19 in tutta la nazione. Situazione che, ricordiamo, in tutti gli Stati Uniti d’America non migliora affatto, ... Leggi su bloglive

