Spari fuori la Casa Bianca: Trump allontanato e scortato – Video (Di martedì 11 agosto 2020) Spari fuori la Casa Bianca, un agente ha allontanato e scortato Trump. Dopo poco il Presidente è ritornato in sala conferenza e ha tranquillizzato tutti. Si sono avvertiti attimi di tensione alla Casa Bianca, dopo alcuni Spari. Trump è stato scortato e allontanato dalla sala stampa, solo dopo pochi minuti dall’inizio della conferenza che riguardava … L'articolo Spari fuori la Casa Bianca: Trump allontanato e scortato – Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump interrompe breefing e viene portato via dalla sicurezza - Agenzia_Ansa : Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump scortato via dalla conferenza stampa - MediasetTgcom24 : Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump: ora tutto sotto controllo #DOnaldTrump - VincenzoAlori : RT @momentosera: Spari fuori dalla #CasaBianca, Trump allontanato. Il Presidente portato via dal Secret Service. Stando a quanto emerso le… - momentosera : Spari fuori dalla #CasaBianca, Trump allontanato. Il Presidente portato via dal Secret Service. Stando a quanto eme… -