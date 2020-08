Spari fuori dalla Casa Bianca durante la conferenza di Trump (Di martedì 11 agosto 2020) La conferenza stampa di ieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata interrotta a causa di una sparatoria poco fuori dalla Casa Bianca. Il fatto è avvenuto pochi minuti dopo l’inizio della conferenza sul coronavirus, intorno alle 18. Il presidente aveva appena iniziato a parlare quando un agente del Secret Service lo ha interrotto e lo ha scortato fino allo Studio Ovale. Trump è poi tornato poco dopo ed è stato lui stesso a spiegare ai giornalisti la ragione del suo allontanamento: “C’è stata una sparatoria qui fuori dalla Casa Bianca. Per quello che ne so, una persona armata è stata colpita e portata in ... Leggi su italiasera

