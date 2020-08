Spari all'esterno della Casa Bianca, Trump allontanato dalla sa (Di martedì 11 agosto 2020) Momenti di grande paura ieri sera a Washington, vicino alla Casa Bianca. Il presidente Trump è stato costretto ad allontanarsi dalla sala stampa dove stava tenendo una conferenza stampa della task ... Leggi su tg.la7

VizTheWiz2 : @AlfioKrancic boh dicono spari all'esterno... - Antonel15773761 : RT @ElectionDay_tw: ?? #USA #Trump lascia la sala conferenze della casa bianca scortato dai Servizi Segreti. La residenza del Presidente sar… - Tzara_1981 : RT @ElectionDay_tw: ?? #USA #Trump lascia la sala conferenze della casa bianca scortato dai Servizi Segreti. La residenza del Presidente sar… - MattiaGallo17 : RT @ElectionDay_tw: ?? #USA #Trump lascia la sala conferenze della casa bianca scortato dai Servizi Segreti. La residenza del Presidente sar… - VincenzoOrab96 : RT @ElectionDay_tw: ?? #USA #Trump lascia la sala conferenze della casa bianca scortato dai Servizi Segreti. La residenza del Presidente sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari all

Ecco uno degli infami che sono entrati in casa mia mettendo in pericolo la mia famiglia. Non amo la violenza e non la voglio promuovere. Detto questo, in casa mia, la vita dei miei cari è la cosa più ...Un agente di polizia ha colpito un sospettato armato, trasportato poi in ospedale. Le indagini sono in corso. "Potrebbe non aver nulla a che fare con me", ha detto Trump Momenti di grande paura ieri s ...