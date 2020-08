Spari alla Casa Bianca: Trump scortato e portato via – VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Nella serata di ieri, il presidente Donald Trump è stato evacuato dalla sala riunioni della Casa Bianca e scortato per degli Spari. Il presidente Donald Trump è stato improvvisamente evacuato dalla sala riunioni della Casa Bianca dalla sicurezza dopo che sono stati sparati colpi di arma da fuoco all’esterno dell’edificio. Lo riferisce la CNN e … L'articolo Spari alla Casa Bianca: Trump scortato e portato via – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

KEKKO1886 : @matteorenzi E xké dovrei essere obbligato fammi capire?i tuoi amici stanno pianificando qualcosa forse?, non faró… - VinnieVegaPF : L'hashtag '#le' li batte tutti però! Grande Beppe, sei tutti noi quando spari i tuoi tweet alla cazzo di cane! ??????… - VinnieVegaPF : @BeppeGiulietti @FnsiSocial @Artventuno @AntonioNicita @mmauripd @andreamartella @NicolaMorra63 @AngiKappa… - AgenziaVISTA : Spari vicino alla #CasaBianca, #Trump: “Grazie ai #ServiziSegreti per l'ottimo lavoro” - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Spari vicino alla Casa Bianca, Trump: 'Grazie ai Servizi Segreti, ottimo lavoro' -