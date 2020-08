Sparatoria fuori dalla Casa Bianca, Trump scortato e interrotta la conferenza (Di martedì 11 agosto 2020) Momenti di panico alla Casa Bianca dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato allontanato dalla sala stampa appena cominciata la conferenza stampa della task force per il coronavirus a causa di una Sparatoria fuori dal perimetro di Pennsylvania 1600. Un agente del Secret Service ha infatti sparato e colpito un sospettato armato che, secondo quanto riferito dal presidente Usa, è stato trasportato in ospedale. Le indagini sono in corso. Trump ha interrotto la conferenza, chiesto scusa ai giornalisti e si è allontanato scortato. Nella sala è scoppiato il panico ma qualche minuto dopo il presidente Usa è rientrato. Leggi su iltempo

