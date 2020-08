Sparatoria fuori dalla Casa Bianca: interrotta la conferenza stampa di Trump. Il presidente scortato fuori, poi ritorna e parla del vaccino (Di martedì 11 agosto 2020) Una Sparatoria è avvenuta vicino alla Casa Bianca mentre era in corso la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon, allarmato da un agente dei servizi segreti che lo ha prontamente scortato fuori dalla sala conferenze, ha dovuto interrompere il punto con i giornalisti dopo appena due minuti dall’inizio, per poi riprenderlo una volta rientrato il pericolo. Secondo quanto si è appreso a far scattare le misure di sicurezza è stato un uomo di 51 anni che si è avvicinato a un ufficiale dei servizi segreti in uniforme vicino alla 17th Street e a Pennsylvania Avenue a pochi isolati dalla Casa ... Leggi su ilfattoquotidiano

