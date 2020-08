Sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca. Trump viene portato via dalla sicurezza. (Di martedì 11 agosto 2020) Donald Trump è stato interrotto e portato via dagli agenti del Servizio Segreto. Non era mai accaduto che un briefing del presidente venisse interrotto in diretta Momenti di panico alla Casa Bianca quando, il presidente degli Stati Uniti, durante un briefing sul Coronavirus, è stato improvvisamente interrotto dagli agenti del Servizio Segreto e costretto a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rebeccalandi88 : Trump: «Sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca». Il presidente allontanato per alcuni minuti… - zazoomblog : Trump: «Sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca». Il presidente allontanato per alcuni minuti - #Trump: #«Spa… - zazoomblog : Trump: Sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca. Il presidente allontanato per alcuni minuti - #Trump:… - IndomitusVirtus : RT @BottaMktg: Sparatoria davanti la Casa Bianca. Un uomo è stato ucciso. Allarme rientrato. - zazoomblog : Trump sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca: il presidente allontanato per alcuni minuti - #Trump… -