Spallanzani al via la sperimentazione del vaccino sull’uomo dal 24 agosto. Vaia: ‘in soli 2 giorni hanno aderito oltre 3000 mila persone’ (Di martedì 11 agosto 2020) Partirà dal prossimo 24 agosto, allo Spallanzani, la sperimentazione sull’uomo del vaccino per il Coronavirus. A rendere nota la notizia è il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. ‘Ho istituito il gruppo di lavoro vaccino che, proprio per rispondere all’opinione pubblica in trasparenza, ogni giovedì alle ore 12 come per i bollettini informerà l’opinione pubblica dello stato dell’arte. La candidabilità è solo su base volontaria, in solo due giorni hanno aderito oltre 3000 persone: che dire, il grande cuore degli italiani. I primi risultati probabilmente li conosceremo in autunno, quando cominceremo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

