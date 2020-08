Spagna, altri casi di positività al coronavirus al Las Palmas e al Maiorca (Di martedì 11 agosto 2020) Nuovi casi di positività al coronavirus tra le fila di Las Palmas e Maiorca in Spagna. Ulteriori contagi, dunque, in una giornata di martedì in cui sono arrivati i nomi dei due positivi dell’Atletico Madrid, vale a dire Correa e Vrsaljko, e un nuovo caso all’Espanyol. Le due società che hanno appena comunicato di aver scoperto un membro a testa positivo al Covid-19 hanno fatto sapere che al momento svolgeranno solo allenamenti individuali. Leggi su sportface

Torna alta l'allerta in Sicilia e Calabria a causa del Coronavirus. La nuova minaccia, stando ai dati delle ultime ore, è legata ai numerosi rientri dai viaggi estivi che rischiano di vanificare tutti ...

«Bisognerebbe attivare un meccanismo di sorveglianza» per chi rientra dall’estero «perchè non è possibile che dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto il virus venga reintrodotto nel nostro Paese in qu ...

