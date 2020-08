Sorelle quarta puntata: trama e anticipazioni 11 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Sorelle quarta puntata. Torna su Rai 1 martedì 11 agosto 2020 in replica la fiction con protagonista Anna Valle insieme a Loretta Goggi. Di seguito cast, storia, trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Chiara crede fermamente che Roberto sia innocente dell’omicidio di Elena, così decide di rimanere a Matera per difenderlo e scoprire la verità sulla morte della sorella. Intanto cominciano pian piano a farsi avanti ipotesi sempre più rivelatrici sull’assassinio di Elena. Nicola Gambi che nel frattempo è il principale sospettato riuscito a fuggire dalla polizia, pedina Chiara fino alle grotte di tufo, dove lei e la sorella ancora piccole andavano a giocare. Qui i due si affrontano ... Leggi su cubemagazine

