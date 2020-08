Sorelle 2 ci sarà? La fiction con Anna Valle svela il nome del colpevole nel gran finale: anticipazioni 11 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Sorelle 2 ci sarà oppure no? La domanda torna di attualità proprio perché questa sera, su Rai1, andrà in onda lo sconvolgente finale della prima stagione in replica. Anna Valle e la sua fiction sono riusciti a tenere alta la bandiera degli ascolti in questo periodo di televisione completamente off e lo stesso era successo al primo passaggio quando le puntate avevano sfiorato ascolti record. Purtroppo questo non bastò a spingere la Rai al rinnovo perché la fiction era parte di un ciclo dedicato alle donne e alle loro rivincite, la loro forza e le loro doti. Questo significa che alla domanda Sorelle 2 ci sarà oppure no la risposta è negativa e, quindi, il pubblico dovrà accontentarsi della replica del ... Leggi su optimagazine

