Sondaggio: il Governo si affida ai santi. Gli italiani no, dice l'Istat. (Di martedì 11 agosto 2020) Il nuovo ponte di Genova è stata l'ennesima struttura ad uso della collettività inaugurata da un sacerdote che, in diretta televisiva, ha pregato, predicato e invocato la protezione di varie entità sovrannaturali. Con le massime autorità civili in religioso silenzio o, più spesso, in manifesta partecipazione all'atto di culto. Ma il top dell'ammiccante devozione l'ha raggiunto il Governo al completo, ministro per ministro, partecipando alla ricerca “santi e politica”. Si tratta, come dichiara (...) - Attualità / Governo, Religione, Governo, , Fede Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : Sondaggio: il Governo si affida ai santi. Gli italiani no, dice l’Istat. - AgoraVox Italia - FiorettaDaroit : RT @CurrentiCalamo_: Ho letto #stellecadenti ed ho pensato fosse uscito un’altro sondaggio sul gradimento del governo Conte -