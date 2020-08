Sondaggi politici: Lega ancora in calo, mentre crescono FdI e M5S (Di martedì 11 agosto 2020) Il Carroccio perderebbe lo 0,9% in due settimane, mentre Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle guadagnerebbero rispettivamente 7 e 5 decimi. Eccoci all'ultimo appuntamento prima della pausa estiva con la Supermedia dei Sondaggi curata da YouTrend per Agi. Nel centrodestra, la Lega lascerebbe sul terreno quasi un punto in due settimane, passando dal 25,5% al 24,6%: si tratta di una percentuale ormai pari ai livelli di maggio 2018, anche se allora il trend nei Sondaggi del partito di (...) - Politica / Politica, Sondaggio, , M5S, Lega Sud Leggi su feedproxy.google

Remo2222222 : Sondaggi politici/ Lega al 27,4%, Pd al 20,2%. Meloni sorpassa il M5s -