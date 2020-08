Solskjaer: «Ho perso il conto di quanto abbiamo tirato» – VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta la gara contro il Copenaghen, che ha visto la vittoria degli inglesi ai supplementari Nonostante una buona prova, il Manchester United è riuscito a vincere solamente ai supplementari contro il Copenaghen. Al termine del match, Solskjaer ha parlato così. «Ho perso il conto di quanti tiri abbiamo fatto, forse una trentina. Il loro portiere è stato fantastico, ha giocato una partita incredibile ma noi siamo stati anche sfortunati avendo colpito il palo per due volte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer perso

Yahoo Eurosport IT

Juventus, difficile arrivare a Paul Pogba. Tra i tanti nomi per il centrocampo della Juve per il futuro ci sarebbe anche quello del francese Pogba. Ex compagno di squadra di Andrea Pirlo, ai bianconer ...Il tecnico ha contato almeno trenta tiri verso la porta del Copenaghen ...