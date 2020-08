Sky Cinema Per Te un canale per il cinema italiano anche sul digitale terrestre (Di martedì 11 agosto 2020) Sky cinema Per Te dal 12 agosto al 17 settembre un canale dedicato al cinema italiano anche sul digitale terrestre Estate tra le spiagge italiane con il cinema italiano. Sky cinema regala ai propri abbonati su tutte le piattaforme un canale interamente dedicato al cinema italiano riprendendo la formula di Sky cinema Per Te già usata durante il lockdown. Sky cinema Per Te sarà attivo dal 12 agosto al 17 settembre senza costi aggiuntivi presente anche sul digitale ... Leggi su dituttounpop

TeleDigitale : #Sky, sorprese estive per i clienti: arriva un nuovo canale cinema, novità sportive per il DTT - FaGiordi : RT @SkyTG24: Michelangelo, un genio tra peccato e furore - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Michelangelo, un genio tra peccato e furore - SkyTG24 : Michelangelo, un genio tra peccato e furore - Think_movies : Sky Cinema per Te: dal 12 agosto fino al 17 settembre un nuovo canale dedicato al cinema italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Cinema Si accende Sky Cinema per te, con il meglio dei film italiani Sky Tg24 Sky Cinema Per Te un canale per il cinema italiano anche sul digitale terrestre

Estate tra le spiagge italiane con il cinema italiano. Sky Cinema regala ai propri abbonati su tutte le piattaforme un canale interamente dedicato al cinema italiano riprendendo la formula di Sky Cine ...

VIDEO Le attrici che hanno fatto coming out

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Estate tra le spiagge italiane con il cinema italiano. Sky Cinema regala ai propri abbonati su tutte le piattaforme un canale interamente dedicato al cinema italiano riprendendo la formula di Sky Cine ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...