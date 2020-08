Sintomi del Covid ma è legionella: in fin di vita a Napoli (Di martedì 11 agosto 2020) È in gravi condizioni l’operaio di Napoli ricoverato per legionella. Aveva manifestato tutti i Sintomi del Covid, compresa una forte polmonite. Un uomo di Napoli è stato ricoverato perché aveva manifestato tutti i Sintomi del Coronavirus. Ora, però, è in ospedale in condizioni critiche perché colpito da legionella. È l’assurda storia di un operaio di 59 anni che nel capoluogo campano era stato sottoposto a due tamponi perché si credeva fosse affetto dal Covid. I test però avevano dato entrambi esito negativo e solo un esame specifico sui muchi bronchiali ha rivelato l’esatta natura della patologia alla quale è affetto. Le sue condizioni sono molto gravi ed ... Leggi su bloglive

Un gruppo di ricerca dell’Università di Bari “Aldo Moro” ha scoperto che l’ipovitaminosi D, cioè la presenza di bassi livelli di vitamina D, è correlata allo sviluppo di sintomi gravi del Covid-19. Mi ...

I pazienti sospetti Covid? Nessuno li vuole, o meglio: hanno difficoltà a essere ricoverati nella rete degli ospedali di Napoli e provincia. Il principale nodo da sciogliere, in questa attuale fase di ...

