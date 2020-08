Silvio Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina a Villa Certosa (Di martedì 11 agosto 2020) Il Cavaliere mano nella mano per la prima volta con Marta Fascina. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 12 agosto, le immagini di Silvio Berlusconi, che sta trascorrendo una breve vacanza a Villa Certosa, in Sardegna. Con lui ci sono anche i figli.Nelle immagini Berlusconi è con Marta Fascina, la deputata di Forza Italia che da un po’ di tempo è al suo fianco. I due, accompagnati dal figlio Luigi, prossimo sposo, sono usciti dalla Villa per andare a visitare il nuovo yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici del ... Leggi su huffingtonpost

berlusconi : Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del Movimento per fare il punto sulla s… - TuttoMercatoWeb : ?? #Monza, il nuovo acquisto Marko #Maric appena atterrato con l'aereo privato messo a disposizione da Silvio Berlus… - LietellalietaM : In realtà, per un curioso contrappasso, sembra che al Papeete, un anno dopo che la Lega staccò la spina al Conte/1,… - Pall_Gonfiato : #Monza: il club di Silvio #Berlusconi piazza un colpo in attacco. Si tratta di Mirko #Maric - LBiglione : 1995 Andrea 'Emilio Fede' #scanzi in vacanza col suo amato Gigi 'Silvio Berlusconi ' #DiMaio . PS con tutto il risp… -

