Silvio Berlusconi fotografato mano nella mano con Marta Fascina (Di martedì 11 agosto 2020) Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina FOTO Dopo le foto di Francesca Pascale insieme al suo nuovo amore Paola Turci a bordo di super yacht nel Cilento, anche il suo ex Silvio Berlusconi si fa paparazzare in compagnia della sua nuova fiamma: Marta Fascina, la deputata di Forza Italia che da un po’ di tempo è a fianco del Cavaliere. Le foto, pubblicate in esclusiva da Chi, mostrano l’ex premier mano nella mano con la nuova fidanzata a Villa Certosa, in Sardegna, dove sono anche i figli. Negli scatti i due, accompagnati dal figlio Luigi, sono usciti dalla villa ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Silvio Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina a Villa Certosa - berlusconi : Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha riunito oggi i vertici del Movimento per fare il punto sulla s… - TuttoMercatoWeb : ?? #Monza, il nuovo acquisto Marko #Maric appena atterrato con l'aereo privato messo a disposizione da Silvio Berlus… - giuseppeserra16 : Più che colpaccio sembra una messinscena, tutta preparata in casa. Complimenti! Silvio Berlusconi e Marta Fascina,… - Mintauros1 : RT @fanpage: Silvio Berlusconi e Marta Fascina mano nella mano a Villa Certosa -