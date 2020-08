Silent Hill 2 nasconde un inquietante dettaglio riguardo James scoperto dopo quasi 20 anni (Di martedì 11 agosto 2020) quasi 20 anni dopo la sua uscita, una scoperta inquietante potrebbe cambiare il significato di una scena iconica di Silent Hill 2.scoperto forse un po' per noia e un po' per il tanto tempo libero, pochi giorni fa è circolata in rete una rivelazione sul classico titolo survival horror che è passata inosservata per tutto questo tempo. Sicuramente ricorderete quella scena durante l'inizio del gioco in cui il nostro protagonista si guarda allo specchio in un apparente momento di introspezione. Bene, a quanto pare questa immagine nasconde qualcosa di più spaventoso.Si scopre che un utente di Reddit ha preso uno screenshot di questa scena (per ragioni sconosciute) e l'ha manipolato un po' aumentando la luminosità. Con sua grande ... Leggi su eurogamer

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Dopo 20 anni si è scoperto un inquietante dettaglio in #SilentHill2. - Eurogamer_it : Dopo 20 anni si è scoperto un inquietante dettaglio in #SilentHill2. - Incesticide93 : Vi racconto il sogno di questa notte. Mi stavo facendo beatamente i cavoli miei alla scrivania, quando spostandol… - Teddy_augusto : @carlosjordy E a sirene do silent hill fake ? Hahahahahhahhahahahahhahah - Samus802 : Riemergiamo dalle fogne ignari di cosa ci attende. Proseguiamo con Silent Hill tra una decina di minuti, a dopo!… -

Ultime Notizie dalla rete : Silent Hill Trovato un dettaglio inquietante in 'Silent Hill' 19 anni dopo - Foto Sputnik Italia PS5 meno potente di Xbox nei multipiattaforma?

Secondo il noto leaker Dusk Golem, sembra che la PS5 possa faticare più della Xbox next-gen nei giochi multipiattaforma in Full HD a 60 fps. In queste ore il noto tipster Dusk Golem (famoso per i rece ...

Per Hideki Kamiya lo sviluppo di Scalebound è ancora possibile

I videogiocatori hanno ancora due ferite aperte per quanto riguarda questa generazione di console: il Silent Hill di Kojima e Scalebound di Platinum Games. Se le voci relative all’horror d’autore canc ...

Secondo il noto leaker Dusk Golem, sembra che la PS5 possa faticare più della Xbox next-gen nei giochi multipiattaforma in Full HD a 60 fps. In queste ore il noto tipster Dusk Golem (famoso per i rece ...I videogiocatori hanno ancora due ferite aperte per quanto riguarda questa generazione di console: il Silent Hill di Kojima e Scalebound di Platinum Games. Se le voci relative all’horror d’autore canc ...