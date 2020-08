Sicilia, ecco altri 64 immigrati positivi al coronavirus, Conte che fa? Guarda e l'Italia si infetta (Di martedì 11 agosto 2020) Invasione e coronavirus. Un connubio perfetto. E inquietante. Un disastro a cui il governo e Giuseppe Conte continuano a non porre un freno. Anzi, stanno fermi a Guardare. Già, perché altri 64 immigrati positivi al coronavirus sono stati ospitati nell'hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Lo ha comunicato l'assessore alla Salute della regione Siciliana, Ruggero Razza: "Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti dell'hotspot sono risultati positivi al coronavirus - premette -. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti ... Leggi su liberoquotidiano

