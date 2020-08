Si schianta con la moto contro un’auto e cade nel tombino delle fognature: il video dell’incidente (Di martedì 11 agosto 2020) L’auto gira a sinistra, in un incrocio, e subito dopo la svolta colpisce una moto. La donna a bordo viene sbalzata dal mezzo e finisce, a testa in giù, in un tombino aperto che dà accesso alle fognature. Lo spaventoso incidente è avvenuto in Brasile, nello stato di Parà, a Paragominas. La 27enne Mayara dos Santos è precipitata all’interno delle fogne. Ciò che non mostra il video è che subito sono accorse decine di persone nel tentativo di tirarla fuori dal tombino. Dopo pochi minuti, i soccorritori hanno sollevato un pezzo di asfalto e la hanno estratta dal buco. Subito dopo è stata portata in ospedale e operata. video Twitter L'articolo Si schianta con la moto ... Leggi su ilfattoquotidiano

