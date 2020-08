Si finge carabiniere per ottenere una ricarica: denunciato 35enne salernitano nel Bolognese (Di martedì 11 agosto 2020) Tentata truffa presso l'Antica Caffetteria di Roccadaspide: interviene la Polizia Municipale 15 July 2020 Ha chiamato una tabaccheria nel Bolognese fingendosi carabiniere per ottenere una ricarica, su ... Leggi su salernotoday

medicojunghiano : RT @UnoTvnews: Si finge carabiniere e chiede una ricarica su carta prepagata. Denunciato pollese insieme alla madre - UnoTvnews : Si finge carabiniere e chiede una ricarica su carta prepagata. Denunciato pollese insieme alla madre - qn_lanazione : Uno si finge carabiniere, l'altro un tecnico: razzia in casa di un uomo di 84 anni - milaneese : RT @il_Giangi: #Torino Donna chiama il 112 e finge di ordinare una #pizza. Il #carabiniere ha capito che era in pericolo quando ha ordinato… - berenicegalatea : RT @il_Giangi: #Torino Donna chiama il 112 e finge di ordinare una #pizza. Il #carabiniere ha capito che era in pericolo quando ha ordinato… -

Ultime Notizie dalla rete : finge carabiniere Si finge carabiniere per una ricarica, enunciato giovane di Polla Il Mattino Finge interesse per lo scaldabagno in vendita online e si fa accreditare quasi mille euro: denunciato

Vede l’annuncio su internet di uno scaldabagno e si finge interessato. Abile e astuto si fa accreditare quasi mille euro e infine sparisce: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato A.N., ...

Si finge dipendente delle Poste e gli svuota il conto corrente: denunciato

Si era fidato ciecamente, invece si è ritrovato con oltre 7mila euro in meno nel conto: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato N.C., 50enne residente a Ercolano (Napoli), per i frode in ...

Vede l’annuncio su internet di uno scaldabagno e si finge interessato. Abile e astuto si fa accreditare quasi mille euro e infine sparisce: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato A.N., ...Si era fidato ciecamente, invece si è ritrovato con oltre 7mila euro in meno nel conto: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato N.C., 50enne residente a Ercolano (Napoli), per i frode in ...