Sì, Farinetti ha detto che «il grano italiano non è una materia prima di alta qualità», ma la citazione che circola su Facebook è imprecisa (Di martedì 11 agosto 2020) Martedì 11 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un post pubblicato l’8 agosto su Facebook. Il post oggetto di verifica contiene una foto dell’imprenditore italiano Oscar Farinetti, fondatore della catena enogastronomica Eataly, accompagnata da una didascalia che recita «Farinetti: “Il grano italiano è di scarsa qualità, per la mia pasta Eataly uso materia prima USA o canadese”. Complimenti, continua ad usare grano contaminato. E voi, continuate a comprare da Eataly». Nonostante non si tratti di una citazione letterale, Oscar ... Leggi su facta.news

